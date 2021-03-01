ВОЗ намерена разработать рекомендации по сертификатам COVID-вакцинации

В ближайшее время Всемирная организация здравоохранения представит свои рекомендации по сертификатам о вакцинации от коронавируса для путешественников. Специальная экспертная группа уже работает над проектом по электронным сертификатам о вакцинации.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге.

Он напомнил, что в свое время комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ выступил против введения обязательного требования сертификатов от путешественников, поскольку тогда вакцинация не началась в большинстве стран.

"Однако охват вакцинацией становится все более широким, и вопрос обсуждается все активнее", - сказал он.

Райан отметил, что ВОЗ представить свои рекомендации по различным механизмам, в частности механизму блокчейн, через которые можно будет осуществлять проверку статуса вакцинации.