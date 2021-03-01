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ВОЗ намерена разработать рекомендации по сертификатам COVID-вакцинации

Новина українською → Женева, Понедельник 01 марта 2021 21:18
ВОЗ намерена разработать рекомендации по сертификатам COVID-вакцинации Фото: Майкл Райан (скрин видео)
Автор: РБК-Украина

В ближайшее время Всемирная организация здравоохранения представит свои рекомендации по сертификатам о вакцинации от коронавируса для путешественников. Специальная экспертная группа уже работает над проектом по электронным сертификатам о вакцинации.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге.

Он напомнил, что в свое время комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ выступил против введения обязательного требования сертификатов от путешественников, поскольку тогда вакцинация не началась в большинстве стран.

"Однако охват вакцинацией становится все более широким, и вопрос обсуждается все активнее", - сказал он.

Райан отметил, что ВОЗ представить свои рекомендации по различным механизмам, в частности механизму блокчейн, через которые можно будет осуществлять проверку статуса вакцинации.

Напомним, ранее лидеры стран Европейского союза договорились внедрить сертификаты о вакцинации от коронавируса и продлить ограничения на несущественные поездки.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко уже рассказал, как в Украине получить справку или сертификат о вакцинации. По его словам, эти документы будут формироваться через электронную систему. При этом после получения обеих доз вакцины можно будет получить справку, обратившись к семейному врачу.

"Когда вы сделаете прививку вакциной, квалифицированной ВОЗ, семейный врач двумя нажимами клавиш распечатает вам эту справку и поставит печать", - сказал Ляшко.

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