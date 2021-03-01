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ВООЗ має намір розробити рекомендації по сертифікатах COVID-вакцинації

Новость на русском → Женева, Понеділок 01 березня 2021 21:18
ВООЗ має намір розробити рекомендації по сертифікатах COVID-вакцинації Фото: Майкл Райан (скрін відео)
Автор: РБК-Україна

Найближчим часом Всесвітня організація охорони здоров'я надасть свої рекомендації по сертифікатах про вакцинацію від коронавірусу для мандрівників. Спеціальна експертна група вже працює над проектом з електронними сертифікатами про вакцинації.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан на брифінгу.

Він нагадав, що свого часу комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ виступив проти введення обов'язкової вимоги сертифікатів від мандрівників, оскільки тоді вакцинація не почалася в більшості країн.

"Проте охоплення вакцинацією стає усе більш широким, і питання обговорюється все активніше", - сказав він.

Райан відзначив, що ВООЗ представити свої рекомендації по різним механізмам, зокрема механізму блокчейн, через які можна буде здійснювати перевірку статусу вакцинації.

Нагадаємо, раніше лідери країн Європейського союзу домовилися запровадити сертифікати про вакцинацію від коронавірусу і продовжити обмеження на несуттєві поїздки.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вже розповів, як в Україні отримати довідку або сертифікат про вакцинацію. За його словами, ці документи будуть формуватися через електронну систему. При цьому після отримання обох доз вакцини можна буде отримати довідку, звернувшись до сімейного лікаря.

"Коли ви зробите щеплення вакциною, кваліфікованої ВООЗ, сімейний лікар двома натисками клавіш відкриє вам цю довідку і поставить печатку", - сказав Ляшко.

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