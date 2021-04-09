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ВОЗ начала поставки в Украину 20 аппаратов ИВЛ

Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения начала поставки в Украину 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Европейский союз профинансировал закупку аппаратов ИВЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

Оборудование в ближайшие две недели поставят в Киев, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ровенскую и Черкасскую области.

При этом отмечается, что первый аппарат уже передали Уманской городской больнице (Черкасская область).

Общая стоимость оборудования, запасных частей и расходных материалов, а также услуг по установке, обучению персонала, обеспечению дополнительной гарантии и профилактического обслуживания составляет 899 тысяч евро.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 19 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявили в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

Кроме того, Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций по COVID.

Отметим, в Украине заняты 65,4% кроватей для COVID-пациентов в отделениях интенсивной терапии.

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