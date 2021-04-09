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ВООЗ почала поставки в Україну 20 апаратів ШВЛ

Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала поставки в Україну 20 апаратів штучної вентиляції легенів. Європейський союз профінансував закупівлю апаратів ШВЛ.

Про це повідомляє прес-служба Представництва ЄС в Україні.

Обладнання в найближчі два тижні прибуде в Київ, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку, Тернопільську, Рівненську та Черкаську області.

При цьому зазначається, що перший апарат вже передали Уманської міської лікарні (Черкаська область).

Загальна вартість обладнання, запасних частин і витратних матеріалів, а також послуг з встановлення, навчання персоналу, забезпечення додаткової гарантії і профілактичного обслуговування становить 899 тисяч євро.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 19 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях.

Крім того, Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID.

Зазначимо, в Україні зайняті 65,4% ліжок для COVID-пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

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