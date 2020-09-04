ВОЗ: массовая вакцинация от СОVID-19 будет не раньше середины 2021

Массовая вакцинация от СОVID-19 в мире ожидается не раньше середины 2021 года. На сегодня ни одна из вакцин не продемонстрировала необходимого эффекта.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Reuters.

По ее словам, пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективности на уровне не менее 50%.

"Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза (испытаний, - ред.) должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна", - заявила Харрис.

Она добавила, что все данные, полученные в ходе испытаний, должны быть обнародованы и сопоставлены между собой.

"Многие люди уже сделали прививку, но мы так и не знаем, действует ли вакцина... на данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна", - добавила Харрис.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по оптимистическому прогнозу вакцина против COVID-19 может появиться в Украине в марте 2021 года.

Кроме того, РБК-Украина писало о том, как помимо вакцины от коронавируса в мире ищут лекарство от СОVID-19.