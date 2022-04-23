UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВОЗ фиксирует по меньшей мере 162 атаки на медучреждения в Украине с момента вторжения РФ

Фото: последствия авиаудара по детской больнице в Мариуполе (t.me/mariupolrada)
Автор: Владимир Костырин

Всемирная организация здравоохранения заявляет о как минимум 162 атаках на медицинские учреждения в Украине с начала полномасштабного российского вторжения и войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ВОЗ о ситуации в Украине.

Отметим, что данный анализ охватывает период с 24 февраля до 20 апреля.

"Нападения на медицинские учреждения (в том числе на медицинские учреждения, транспорт, персонал, пациентов, предметы снабжения и склады) продолжаются: с 23 февраля по 20 апреля 2022 года зарегистрировано 162 нападения, в результате которых 52 человека получили ранения и 73 человека погибли", - говорится в публикации.

Также ВОЗ обратили внимание, что такие атаки лишают граждан срочно необходимой помощи, а также "подвергают опасности поставщиков медицинских услуг и подрывают системы здравоохранения".

Напомним, ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения заявил о гибели как минимум 73 медиков в Украине из-за войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗВойна России против Украины