ВООЗ фіксує щонайменше 162 атаки на медустанови в Україні з моменту вторгнення РФ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про щонайменше 162 атаки на медичні установи в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення і війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт ВООЗ про ситуацію в Україні.
Зауважимо, що даний аналіз охоплює період з 24 лютого по 20 квітня.
"Напади на медичні установи (у тому числі на медичні установи, транспорт, персонал, пацієнтів, предмети постачання і склади) тривають: з 23 лютого по 20 квітня 2022 року зареєстровано 162 напади, в результаті яких 52 людини отримали поранення і 73 людини загинули", - йдеться в публікації.
Також ВООЗ звернули увагу, що такі атаки позбавляють громадян терміново необхідної допомоги, а також "наражають на небезпеку постачальників медичних послуг і підривають системи охорони здоров'я".
Нагадаємо, раніше гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив про загибель як мінімум 73 медиків в Україні через війну.
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