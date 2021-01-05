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ВОЗ еще не получила разрешение от Китая на визит экспертов

Автор: Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения еще не получила разрешение от властей Китая на визит экспертной группы в страну. Эксперты хотят провести расследование происхождения коронавируса.

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Об этом на брифинге заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, в течение последних суток эксперты начали отправляться из своих стран в Китай.

"Сегодня мы узнали, что официальные китайские лица еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы", - сказал Гебреисус.

Директор ВОЗ подчеркнул, что он "очень разочарован этой новостью". Также Гебреисус добавил, что дал четко понять властям Китая, что данная миссия является приоритетом ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время группа экспертов ВОЗ из 10 человек должна прибыть в Китай для исследования происхождения коронавируса. При этом визит планируется на фоне разговоров о возможном сокрытии, заговоре или обмане со стороны Китай относительно происхождения COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что в США обвиняли ВОЗ в не предоставлении достаточного количества информации о миссии в Китай для выяснения происхождения коронавируса.

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