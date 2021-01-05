ВООЗ ще не отримала дозвіл від Китаю на візит експертів

Всесвітня організація охорони здоров'я ще не отримала дозвіл від влади Китаю на візит експертної групи в країну. Експерти хочуть провести розслідування походження коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, протягом останніх діб експерти почали відправлятися зі своїх країн в Китай.

"Сьогодні ми дізналися, що офіційні китайські особи ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи", - сказав Гебреісус.

Директор ВООЗ підкреслив, що він "дуже розчарований цією новиною". Також Гебреісус додав, що дав чітко зрозуміти владі Китаю, що дана місія є пріоритетом ВООЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом група експертів ВООЗ з 10 людина повинна прибути в Китай для дослідження походження коронавірусу. При цьому візит планується на тлі розмов про можливе приховування, змові або обман з боку Китаю щодо походження COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що в США звинувачували ВООЗ в наданні достатньої кількості інформації про місії в Китай для з'ясування походження коронавірусу.