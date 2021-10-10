ВОЗ: человечество прошло 60% пути в борьбе с COVID-19

В ВОЗ считают, что человечество скоро пройдет больше половины пути в борьбе с коронавирусом. Впереди еще могут быть трудности, поэтому не стоит пока говорить о завершении пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sonntags Blick .

Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан отметила, что в некоторых частях мира очень высокий процент вакцинированного населения - 70-80%, тогда как в других, например во всей Африке, полностью иммунизированы менее 4% населения.

"Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придется взбираться еще на одну неожиданную гору. Было бы преждевременно говорить о том, что мы скоро пересечем финишную черту, это не так", - сказала она.

Сваминатан резюмировала, что чем дольше мы будем мириться с этой ситуацией, тем выше риск появления новых вариантов коронавируса.