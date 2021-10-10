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ВОЗ: человечество прошло 60% пути в борьбе с COVID-19

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Женева, Воскресенье 10 октября 2021 23:00
ВОЗ: человечество прошло 60% пути в борьбе с COVID-19 Фото: в ВОЗ заявили, что человечество уже прошло 60% пути в борьбе с коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В ВОЗ считают, что человечество скоро пройдет больше половины пути в борьбе с коронавирусом. Впереди еще могут быть трудности, поэтому не стоит пока говорить о завершении пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sonntags Blick.

Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан отметила, что в некоторых частях мира очень высокий процент вакцинированного населения - 70-80%, тогда как в других, например во всей Африке, полностью иммунизированы менее 4% населения.

"Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придется взбираться еще на одну неожиданную гору. Было бы преждевременно говорить о том, что мы скоро пересечем финишную черту, это не так", - сказала она.

Сваминатан резюмировала, что чем дольше мы будем мириться с этой ситуацией, тем выше риск появления новых вариантов коронавируса.

Глава ВОЗ ранее заявил, что к концу сентября во всем мире были введены чуть больше 6 млрд доз. Сейчас глобальное производство вакцин от COVID-19 составляет почти 1,5 млрд доз в месяц, этого достаточно для вакцинации 70% населения при условии справедливого распределения препаратов.

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