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ВООЗ: людство пройшло 60% шляху в боротьбі з COVID-19

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Женева, Неділя 10 жовтня 2021 23:00
ВООЗ: людство пройшло 60% шляху в боротьбі з COVID-19 Фото: у ВООЗ заявили, що людство вже пройшло 60% шляху в боротьбі з коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У ВООЗ вважають, що людство скоро пройде більшу частину шляху в боротьбі з коронавірусом. Попереду ще можуть бути труднощі, тому не варто поки говорити про завершення пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sonntags Blick.

Провідний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан зазначила, що в деяких частинах світу дуже високий відсоток вакцинованого населення - 70-80%, тоді як в інших, наприклад у всій Африці, повністю імунізовані менш як 4% населення.

"Сподіваюся, що ми скоро подолаємо 60% маршруту. Однак не виключено, що нам доведеться підійматися ще на одну несподівану гору. Було б передчасно говорити про те, що ми скоро перетнемо фінішну лінію, це не так", - сказала вона.

Свамінатан резюмувала, що чим довше ми будемо миритися з цією ситуацією, тим вище ризик появи нових варіантів коронавірусу.

Глава ВООЗ раніше заявив, що до кінця вересня в усьому світі були введені трохи більше ніж 6 млрд доз. Зараз глобальне виробництво вакцин від COVID-19 становить майже 1,5 млрд доз на місяць, цього достатньо для вакцинації 70% населення за умови справедливого розподілу препаратів.

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