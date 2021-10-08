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ВОЗ назвала необходимое число доз для вакцинации 70% населения мира

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Женева, Пятница 08 октября 2021 00:34
ВОЗ назвала необходимое число доз для вакцинации 70% населения мира Фото: в ВОЗ оценили необходимое число доз вакцин для прививок 70% населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Чтобы привить 70% населения Земли, потребуется 11 млрд доз вакцины, сообщил Тедрос Гебрейесус. По его словам, диспропорция в распределении вакцин от коронавируса привела к глобальной катастрофе, но еще есть шанс все исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы ВОЗ во время пресс-конференции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запускает новую стратегию по вакцинации большей части всего населения Земли против COVID-19 и борьбе с неравенством в распределении вакцин.

Стратегия рассчитана до середины 2022 года. По плану, к концу 2021 года должно быть вакцинировано 40% населения планеты, к окончанию программы - 70%. Достижение конечной цели потребует 11 млрд доз вакцин, уточнил Гебрейесус.

По его мнению, с учетом текущих темпов производства препаратов, дающих иммунитет против коронавируса, эта цель вполне достижима.

Глава ВОЗ отметил, что к концу сентября во всем мире были введены чуть больше 6 млрд доз. Сейчас глобальное производство вакцин от COVID-19 составляет почти 1,5 млрд доз в месяц, этого достаточно для вакцинации 70% населения при условии справедливого распределения препаратов.

Напомним, что в ВОЗ раскритиковали богатые страны за накопление вакцин от коронавируса. Там считают, что неспособность делиться ресурсами продлевает пандемию.

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