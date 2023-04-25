Воював у складі "вагнерівців". В Україні ліквідували російського депутата-комуніста

В Україні було вбито російського депутата від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який перебував у лавах "вагнерівців".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова губернатора російської Республіки Хакасія Валентина Коновалова.
Іванов був депутатом парламенту Хакасії від КПРФ, його обрали у 2018 році.
Коновалов стверджує, що депутат нібито добровільно вирушив на війну проти України у лютому 2023 року та служив у ПВК "Вагнера".
За словами губернатора, ліквідували Іванова "у виконанні військового обов'язку", але більших деталей він не розкриває.
Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок підриву автомобіля загинув колаборант Іван Ткач.
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