Воевал в составе "вагнеровцев". В Украине ликвидировали российского депутата-коммуниста

В Украине был убит российский депутат от Коммунистической партии Дмитрий Иванов, который находился в рядах "вагнеровцев".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова губернатора российской Республики Хакасия Валентина Коновалова.
Иванов был депутатом парламента Хакасии от КПРФ, его избрали в 2018 году.
Коновалов утверждает, что депутат якобы добровольно отправился на войну против Украины в феврале 2023 года и служил в ЧВК "Вагнера".
По словам губернатора, ликвидировали Иванова "при исполнении воинского долга", но больших деталей он не раскрывает.
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе в результате подрыва автомобиля погиб коллаборант Иван Ткач.
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