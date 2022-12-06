Воював у Пісках та під Шахтарськом. Бойовика "ДНР" засудили на 10 років ув’язнення

Мешканець Донецька долучився до лав бойовиків ще у 2014 році та воював під Пісками та Шахтарськом (Донецька область). Його засудили на 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У квітні 2014 року мешканець м. Донецька вступив до лав терористичної організації "ДНР". Протягом 8 років зловмисник обіймав посади стрілка та кулеметника", - йдеться у повідомленні. У прокуратурі повідомили, що весь цей час поплічник бойовиків брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України. Бойовик приймав участь у боях поблизу Донецька, Краматорська, Шахтарська та селища Піски. Його судили за наступними статтями: Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Створення терористичної групи чи терористичної організації;

Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Вироком Індустріального районного суду м. Дніпропетровська засудженому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.