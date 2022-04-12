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Войска РФ усилили позиции вокруг оккупированного Донецка, - WP

Фото: войска РФ усиливают позиции вокруг Донецка (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Пентагоне США рассказали о признаках, свидетельствующих о начале усиления и пополнения войсками РФ своих сил в восточной части на Донбассе. В частности, фиксируется укрепление военных позиций вокруг оккупированного Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США на условиях анонимности, РФ усилила позиции вокруг Донецка артиллерийскими частями.

Речь идет о конвое, который сейчас продвигается на юг от российской границы. Он включает в себя командный элемент, батальон поддержки, вертолетную поддержку и пехоту для обеспечения безопасности.

Представитель Пентагона назвал это "явным доказательством" того, что Кремль уже преследует свою цель по захвату всей территории Донецкой и Луганской областей после провала попытки по взятию Киева.

Также чиновник Минобороны США добавил, что в последние дни Россия сосредоточила большую часть своих авиаударов на Донбассе.

В Пентагоне пока не располагают информацией, когда Россия может начать новое наступление, но "есть признаки того, что она готовилась к этому".

По данным американской разведки, массивный российский военный конвой направлялся на юг в сторону занятого оккупантами Изюма, который Россия может использовать в качестве плацдарма для штурма более крупных городов южнее.

Напомним, недавно в Пентагоне заявили, что Кремль начал мобилизацию резервистов и новобранцев. Таким образом РФ планирует набрать более 60 000 военных.

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