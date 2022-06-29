Войска РФ уничтожили Северодонецкую ТЭЦ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатом" в Telegram .

Отметим, что Северодонецкая ТЭЦ - предприятие энергетики в городе Северодонецк Луганской области, одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей. ТЭЦ предназначена для тепло- и электроснабжения Северодонецка и завода "Азот".

"В результате боевых действий в Луганской области практически полностью разрушена Северодонецка ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска полностью захватили Северодонецк Луганской области. Сейчас выехать из города можно только на подконтрольную России территорию.

Добавим, что украинским военным удалось покинуть Северодонецк, не попав в блокаду. Они отошли на более укрепленные позиции.

Кроме того, по данным британской разведки, российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска.

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