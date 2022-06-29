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Війська РФ знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ

Фото: війська РФ знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ (wikimapia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Енергоатом" в Telegram.

"В результаті бойових дій в Луганській області практично повністю зруйнована Сєвєродонецька ТЕЦ", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Сєвєродонецька ТЕЦ - підприємство енергетики в місті Сєвєродонецьк Луганській області, одна з найбільших на Україні теплоелектроцентралей. ТЕЦ призначена для тепло- та електропостачання Сєвєродонецька та заводу "Азот".

Нагадаємо, російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк Луганської області. Зараз виїхати з міста можна тільки на підконтрольну Росії територію.

Додамо, що українським військовим вдалося покинути Сєвєродонецьк, не потрапивши в блокаду. Вони відійшли на більш укріплені позиції.

Крім того, за даними британської розвідки, російські сили домоглися часткового успіху в районі Лисичанська.

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ЛуганськСєвєродонецькВійна Росії проти України