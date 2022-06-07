Войска РФ ударили по Днепропетровской области "Ураганами": мужчина ранен, разрушены дома

Российские военные обстреляли населенные пункты Криворожского района. Ночью враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольской громаде. Так, в Великой Костромке 46-летний мужчина получил ранение. Он находится в больнице. Также в селе от обстрелов повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.



Напомним, что экс-начальник пресс-службы Генштаба полковник ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал вероятность захвата Днепра. По его словам, что взять город в окружение и уж тем более захватить его у противника них никаких шансов и возможностей нет.

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