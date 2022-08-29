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Войска РФ убили ещё восьмерых гражданских в Донецкой области

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Донецк, Понедельник 29 августа 2022 08:36
Войска РФ убили ещё восьмерых гражданских в Донецкой области Фото: оккупанты продолжают убивать гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили восьмерых гражданских, еще семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 28 августа россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Бахмуте, 2 в Райгородке, 1 в Татьяновке и 1 в Николаевке. Еще 7 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 775 человек, еще 1980 - были ранены. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские войска утром 29 августа обстреляли Харьков. Враг применил для атаки кассетные боеприпасы.

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Донецкая область Российская Федерация
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