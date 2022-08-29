Війська РФ вбили ще вісім цивільних у Донецькій області

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. За добу окупанти вбили вісьмох цивільних, ще семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 28 серпня росіяни вбили 8 мирних жителів Донбасу: 4 у Бахмуті, 2 у Райгородці, 1 у Тетянівці та 1 у Миколаївці. Ще 7 людей отримали поранення", - розповів він.

Усього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 775 людей, ще 1980 - було поранено. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.