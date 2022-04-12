Войска РФ стоят на границе с Сумской областью, но силы для удара не имеют, - ОВА

Российские войска все еще остаются на границе с Сумской областью. Однако ударной группировки они не имеют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого во время видеообращения.

"По вопросу возможного вторжения и угрозы. Действительно, войска на границе с Украиной. На границе с Сумской областью - есть. Они постоянно перемещаются, передислоцируются, их то больше, то меньше, но сейчас мы не наблюдаем такой ударной группировки", - рассказал Живицкий.

Он также подчеркнул, что продолжается работа над тем, чтобы вторжение не произошло.

"Можете быть уверенными, что мы работаем, военные работают, все работают над тем, чтобы не допустить врага на Сумщину", - подчеркнул Живицкий.

Глава Сумской ОВА также добавил, что людям покидать территорию области не нужно.

Напомним, ранее он рассказывал о том, что в области продолжается восстановление после последствий наступления российских военных.

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