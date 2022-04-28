Войска РФ разрушили один из корпусов Приазовского государственного университета

В Мариуполе российские войска обстреляли Приазовский государственный технический университет. Отмечается, что разрушен один из корпусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Образование для оккупантов угроза. Люди, которые умеют думать, анализировать, критически мыслить и бороться за свои права. Это российскому режиму не нужно, это не в его стиле", - говорится в сообщении.

На снимках видно, что корпус Приазовского государственного технического университета полностью разбит.

В сети опубликовали фото разрушенного российскими военными одного из корпусов учебного заведения.

Ранее мы сообщали, что оккупанты в Мариуполе заставляют мужчин работать за еду.

Также мы писали, что в Мариуполе начала работать "милиция ДНР". В частности, бывших полицейских обязывают явиться.

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