Войска РФ пытаются сделать коридор вокруг Киева и блокировать транспортные пути, - Минобороны

"Враг пытается сделать коридор для себя вокруг Киева и блокировать транспортные пути. Для отражения атак привлечены сухопутные, десантные войска, тероборона, врагу очень сложно - но надо говорить честно: враг пытается захватить Киев, потому захватить Киев - это, по сути, захвачена Украина, и это их цель", - рассказала Маляр.

Напомним, по данным Генштаба, в ближайшие дни противник будет пытаться возобновить наступление в направлении Броваров и Борисполя с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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