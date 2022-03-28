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Війська РФ намагаються зробити коридор навколо Києва та блокувати транспортні шляхи, - Міноборони

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (armyinform/com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська не полишають спроб захопити Київ. Ворог намагається зробити коридор для себе навколо столиці та блокувати транспортні шляхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Ворог намагається зробити коридор для себе навколо Києва та блокувати транспортні шляхи. Для відбиття атак залучені сухопутні, десантні війська, тероборона, ворогові дуже складно - але треба говорити чесно: ворог намагається захопити Київ, бо захопити Київ - це, по суті, захоплена Україна, і це їхня мета", - розповіла Маляр.

Нагадаємо, за даними Генштабу, найближчими днями противник намагатиметься відновити наступ у напрямку Броварів та Борисполя з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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