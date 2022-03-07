Войска РФ пытаются окружить Киев и еще пять городов. Готовят наступление на Вышгород

Российские вражеские войска сосредоточили свои силы на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева. Также враг готовит наступление на Вышгород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Также оккупантом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях: на н. п. Гостомель, Ирпень, Стоянка.

Вместе с тем, враг не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

По данным ведомства на Полесском направлении российский оккупант сосредотачивает основные усилия на окружении Киева.

Так, на основных направлениях отмечается сосредоточение в районе н. п. Гостомель до 2 БТГр; в районе н. п. Буча - до 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями; в районе н. п. Бородянка - до 2 БТГр; в районе н. п. Ситняки - до 2 БТГр.

На оккупированных территориях враг пытается установить административно-полицейский режим с помощью неприкрытого террора направленного на местное население.

На Северском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа, основные усилия сосредоточил на направлениях: н. п. Бровары - до 2 БТГр; в районах н. п. Семеновка, Мена, Бобровиця - до 3 БТГр; н. п. Борисполь - до 4 БТГр.

Кроме этого, российский захватчик пытается обеспечить тактическое преимущество в Броварском и Бориспольском районах.

Оккупанты осуществляют попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа у его южных окраин.

Войска РФ также пытаются осуществить подготовку к наступлению на Сумы.

На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление по направлению на Днепр.

Основные усилия сосредотачивает на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях с целью взятия под контроль Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия в направлениях городов Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается по направлению Волновахи.

Оккупанты осуществляли неоднократные попытки прорвать оборону в районе н. п. Старомлиновка, а также захватить н. п. Зачатовка, однако понесли значительные потери и отошли в район н. п. Любимовка.

Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах зах. окраины Мариуполь, Старый Крым. Успеха не имеет.

На Таврийском направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредотачивает на направлениях: Николаев - до 2 БТГр, Вознесенск - до 2 БТГр, Белгород - Днестровский - до БТГр, Запорожье - до 4 БТГр; Мариуполь - до 3 БТГр.

Противник осуществляет перегруппировка войск для дальнейшего наступления на город Запорожье. Срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь.

На Бессарабском направлении противник активных действий не осуществляет, но военнослужащие оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности.

"Несмотря на большое количество войск оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен защитникам Украины и гражданскому населению", - отмечают в Генштабе.