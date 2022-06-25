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Войска РФ продолжают обстреливать Николаевскую область: за сутки 7 раненых

Фото: в Николаевской области вчера пострадали 7 человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия вчера, 24 июня, продолжала обстрелы населенных пунктов Николаевской области. За сутки ранения получили 7 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

Вчера российские оккупанты ударили по Николаеву. Также под обстрелами оказались Баштанский и Николаевский районы.

В результате действий врага ранения получили 7 человек, среди пострадавших детей нет. Всего в больницах Николаевской области находятся 260 пациентов, пострадавших во время обстрелов. Еще 82 местных жителя получили помощь амбулаторно.

Напомним, что вчера мэр Николаева призвал по возможности эвакуироваться, поскольку оккупанты почти ежедневно обстреливают город.

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НиколаевНиколаевская область