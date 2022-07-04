Войска РФ продолжают обстреливать Харьков и область: за неделю десятки погибших

В результате постоянных обстрелов Харькова и области за прошедшую неделю погибли десятки человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. По данным полиции, за неделю от обстрелов врага, к сожалению, погибли 30 мирных жителей Харьковской области", - рассказал Синегубов.
Он отметил, что под постоянным огнем оккупантов находятся Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы.
При этом, по его словам, сегодня российские войска обстреляли село Кутузовка. В результате атаки оккупантов получила ранения 81-летняя женщина.
Напомним, сегодня, 4 июля, стало известно, что российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. Целью оккупантов стала школа в Шевченковском районе.
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