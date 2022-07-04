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Войска РФ продолжают обстреливать Харьков и область: за неделю десятки погибших

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration)
Автор: Иван Носальский

В результате постоянных обстрелов Харькова и области за прошедшую неделю погибли десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. По данным полиции, за неделю от обстрелов врага, к сожалению, погибли 30 мирных жителей Харьковской области", - рассказал Синегубов.

Он отметил, что под постоянным огнем оккупантов находятся Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы.

При этом, по его словам, сегодня российские войска обстреляли село Кутузовка. В результате атаки оккупантов получила ранения 81-летняя женщина.

Напомним, сегодня, 4 июля, стало известно, что российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. Целью оккупантов стала школа в Шевченковском районе.

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