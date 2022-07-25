Войска РФ обстреляли Запорожскую область: повреждена агрофирма

"Громкие звуки этих взрывов были слышны в областном центре вечером вчера и сегодня ночью. Пострадавших нет", - написал он.

По его словам, в результате обстрела разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Кроме того, получила повреждения агрофирма в селе Юльевка.

Фото: Войска РФ обстреляли Запорожскую область (t.me/starukhofficial)