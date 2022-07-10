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Войска РФ обстреляли из "Ураганов" жилой дом в Донецкой области: есть жертвы и раненые

Фото: Войска РФ обстреляли из "Ураганов" жилой дом в Донецкой области (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Валерия Полищук

В субботу поздно вечером, 9 июля, российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

"По меньшей мере, три десятка человек находятся под завалами 5-этажки во Часовом Яру, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из "Ураганов", - написал он.

По словам главы ОВА, в результате обстрела в доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели - пытаются спасти оказавшихся под завалами.

На данным момент спасатели выявили шесть погибших и пять раненых.

По словам местных жителей, под завалами дома, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.

"В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами. Спасательная операция продолжается", - подчеркнул он.

Фото: Войска РФ обстреляли из "Ураганов" жилой дом в Донецкой области (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Напомним, за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны оккупантов в Донецкой области погибли три человека, еще 23 были ранены.

Кроме того, 8 июля в Донецкой области из-за вражеских атак пять человек погибли, а еще 8 ранены.

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