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Войска РФ обстреляли три района Днепропетровской области: повреждены дома и ЛЭП

Фото: оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области (ГСЧС Украины)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты ночью ударили по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Никопольском районе попали по Никополю, Марганцу и Червоногригоровской громаде. Предварительно обошлось без пострадавших.

К сожалению, стало больше пострадавших из-за произошедшего накануне вечером обстрела Никополя. Госпитализирован еще один человек. Он находится в тяжелом состоянии.

После ночных обстрелов в Червоногригоровке повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач. В Никополе без света остались 2 600 семей. В Марганце масштабы разрушений выясняются.

Утром россияне обстреляли Синельниковский и Днепровский районы. В Покровской громаде из-за взрыва произошел пожар. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской громаде ракета попала по дачному массиву.

Ранее мы писали, что российские военные вечером 28 августа нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела один человек погиб.

Также сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области днем 28 августа прозвучало несколько взрывов. В городе и регионе воздушная тревога не объявлялась.

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Вторжение России в УкраинуДнепропетровская областьНикополь