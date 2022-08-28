ua ru
Вс, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты вечером обстреляли Никополь: один человек погиб, есть раненые

Новина українською →
Никополь, Воскресенье 28 августа 2022 20:43
Оккупанты вечером обстреляли Никополь: один человек погиб, есть раненые Фото: оккупанты вечером обстреляли Никополь (facebook.com/MNSGOVUA)
Автор: Константин Широкун

Российские военные вечером 28 августа нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Сообщается, что погибла женщина 1955 года рождения. Также, по предварительной информации, есть двое пострадавших. Кроме того, в результате обстрела полностью разрушен один жилой дом.

Обновлено (20:51)

По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в результате вечернего обстрела количество пострадавших увеличилось до четырех человек. Ранены трое мужчин и одна женщина. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Обстрелы Никополя

Ранее мы писали, что в результате обстрела Никополя 27 августа было повреждено несколько зданий. Власти заявляют, что пострадавших нет.

Также стало известно, что ВСУ уничтожили технику, которая использовалась для обстрелов Никополя и Марганца.

Как сообщалось, в последнее время усилились обстрелы Никополя и Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреливают Никополь и Марганец Днепропетровской области из спальных районов захваченного Энергодара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь ракетный удар Вторжение России в Украину
NEWS
Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года, - The Sunday Times
Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться к концу года, - The Sunday Times
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать