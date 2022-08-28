Оккупанты вечером обстреляли Никополь: один человек погиб, есть раненые

Российские военные вечером 28 августа нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в результате вечернего обстрела количество пострадавших увеличилось до четырех человек. Ранены трое мужчин и одна женщина. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Сообщается, что погибла женщина 1955 года рождения. Также, по предварительной информации, есть двое пострадавших. Кроме того, в результате обстрела полностью разрушен один жилой дом.

Обстрелы Никополя

Ранее мы писали, что в результате обстрела Никополя 27 августа было повреждено несколько зданий. Власти заявляют, что пострадавших нет.

Также стало известно, что ВСУ уничтожили технику, которая использовалась для обстрелов Никополя и Марганца.

Как сообщалось, в последнее время усилились обстрелы Никополя и Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреливают Никополь и Марганец Днепропетровской области из спальных районов захваченного Энергодара.

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