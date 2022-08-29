Войска РФ обстреляли три района Днепропетровской области: повреждены дома и ЛЭП
Оккупанты ночью ударили по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
В Никопольском районе попали по Никополю, Марганцу и Червоногригоровской громаде. Предварительно обошлось без пострадавших.
К сожалению, стало больше пострадавших из-за произошедшего накануне вечером обстрела Никополя. Госпитализирован еще один человек. Он находится в тяжелом состоянии.
После ночных обстрелов в Червоногригоровке повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач. В Никополе без света остались 2 600 семей. В Марганце масштабы разрушений выясняются.
Утром россияне обстреляли Синельниковский и Днепровский районы. В Покровской громаде из-за взрыва произошел пожар. Информация о погибших и пострадавших уточняется. В Любимовской громаде ракета попала по дачному массиву.
Ранее мы писали, что российские военные вечером 28 августа нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела один человек погиб.
Также сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области днем 28 августа прозвучало несколько взрывов. В городе и регионе воздушная тревога не объявлялась.
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