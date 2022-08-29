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Війська РФ обстріляли три райони Дніпропетровської області: пошкоджені будинки та ЛЕП

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Дніпро, Понеділок 29 серпня 2022 08:39
Війська РФ обстріляли три райони Дніпропетровської області: пошкоджені будинки та ЛЕП Фото: окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області (ДСНС України)
Автор: Константин Широкун

Окупанти вночі вдарили по трьох районах Дніпропетровської області - Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

У Нікопольському районі влучили по Нікополю, марганцю та Червоногригорівській громаді. Попередньо обійшлося без постраждалих.

На жаль, стало більше постраждалих через вечірній обстріл Нікополя. Госпіталізовано ще одну людину. Він перебуває у важкому стані.

Після нічних обстрілів у Червоногригорівці пошкоджено 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач. У Нікополі без світла залишилися 2 600 сімей. У Марганці масштаби руйнувань з'ясовуються.

Вранці росіяни обстріляли Синельниківський та Дніпровський райони. У Покровській громаді через вибух сталася пожежа. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. В Любимівській громаді ракета влучила по дачному масиву.

Раніше ми писали, що російські військові ввечері 28 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. В результаті обстрілу одна людина загинула.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі Дніпропетровської області вдень 28 серпня пролунало кілька вибухів. У місті та регіоні повітряна тривога не оголошувалася.

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Вторгнення Росії до України Дніпропетровська область Нікополь
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