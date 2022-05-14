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Войска РФ обстреляли за сутки 11 населенных пунктов Луганской области

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Луганская область, Суббота 14 мая 2022 15:30
Войска РФ обстреляли за сутки 11 населенных пунктов Луганской области Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Луганской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов. В результате повреждено 63 объекта инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

За прошедшие сутки полицией зарегистрировано 30 фактов обстрелов.

В частности, в Северодонецке повреждены 7 многоквартирных домов, в Камышевахе - 11 частных домов, в Золотом - 10.

Также в селе Врубовка, Троицкое, Викторовка, Тошковка, Катериновка и Новозвановка повреждено по 5 частных домов.

Кроме того, в Рубежном повреждены многоквартирные и частные дома и гараж. В Лисичанске оккупанты повредили здание завода.

"Военные преступления РФ задокументированы. Полиция проводит досудебные расследования по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Войска РФ обстреляли за сутки 11 населенных пунктов Луганской областиВойска РФ обстреляли за сутки 11 населенных пунктов Луганской областиОккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Луганской области (t.me/mvs_ukraine)

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреливают Врубовку в Луганской области из авиации.

Также мы писали, что кадыровцы в Рубежном похитили медицинское оборудование из больницы.

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