Войска РФ обстреляли за сутки 11 населенных пунктов Луганской области

В Луганской области оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов. В результате повреждено 63 объекта инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

За прошедшие сутки полицией зарегистрировано 30 фактов обстрелов.

В частности, в Северодонецке повреждены 7 многоквартирных домов, в Камышевахе - 11 частных домов, в Золотом - 10.

Также в селе Врубовка, Троицкое, Викторовка, Тошковка, Катериновка и Новозвановка повреждено по 5 частных домов.

Кроме того, в Рубежном повреждены многоквартирные и частные дома и гараж. В Лисичанске оккупанты повредили здание завода.

"Военные преступления РФ задокументированы. Полиция проводит досудебные расследования по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Луганской области (t.me/mvs_ukraine)