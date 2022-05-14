Войска РФ обстреляли за сутки 11 населенных пунктов Луганской области
В Луганской области оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов. В результате повреждено 63 объекта инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
За прошедшие сутки полицией зарегистрировано 30 фактов обстрелов.
В частности, в Северодонецке повреждены 7 многоквартирных домов, в Камышевахе - 11 частных домов, в Золотом - 10.
Также в селе Врубовка, Троицкое, Викторовка, Тошковка, Катериновка и Новозвановка повреждено по 5 частных домов.
Кроме того, в Рубежном повреждены многоквартирные и частные дома и гараж. В Лисичанске оккупанты повредили здание завода.
"Военные преступления РФ задокументированы. Полиция проводит досудебные расследования по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Луганской области (t.me/mvs_ukraine)
Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреливают Врубовку в Луганской области из авиации.
Также мы писали, что кадыровцы в Рубежном похитили медицинское оборудование из больницы.
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