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Оккупанты обстреливают Врубовку в Луганской области из авиации: ежедневно разрушаются дома

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Луганская область, Суббота 14 мая 2022 13:53
Оккупанты обстреливают Врубовку в Луганской области из авиации: ежедневно разрушаются дома Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска обстреливают поселок Врубовка Луганской области из авиации. За сутки эвакуировали 8 человек, из которых 3 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, ситуация крайне острая, ведь россияне разрушают дома каждый день.

"Стреляют системами залпового огня и все чаще применяют авиацию. Почти на каждой улице есть значительные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поселке остались люди, которые хотят эвакуироваться.

Ранее мы сообщали, что кадыровцы в Рубежном похитили медицинское оборудование из больницы.

Также Гайдай сообщал, что захваченные населенные пункты Луганской области оккупанты уничтожили полностью.

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