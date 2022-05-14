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Війська РФ обстріляли за добу 11 населених пунктів Луганської області

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Луганська область, Субота 14 травня 2022 15:30
Війська РФ обстріляли за добу 11 населених пунктів Луганської області Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Луганської області (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів. Внаслідок цього пошкоджено 63 об’єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Протягом минулої доби поліцією зареєстровано 30 фактів обстрілів.

Зокрема, у Сєвєродонецьку пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, у Комишувасі - 11 приватних будинків, у Золотому - 10.

Також у селі Врубівка, Троїцьке, Вікторівка, Тошківка, Катеринівка та Новозванівка пошкоджено по 5 приватних будинків.

Окрім того, у Рубіжному пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки й гараж. У Лисичанську окупанти пошкодили будівлю заводу.

"Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліція проводить досудові розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів і звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ обстріляли за добу 11 населених пунктів Луганської областіВійська РФ обстріляли за добу 11 населених пунктів Луганської областіОкупанти обстріляли 11 населених пунктів Луганської області (t.me/mvs_ukraine)

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстрілюють Врубівку у Луганській області з авіації.

Також ми писали, що кадирівці в ​Рубіжному викрали медичне обладнання з лікарні.

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