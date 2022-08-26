Войска РФ обстреляли Славянск: власти призывают жителей эвакуироваться

"В Славянске снова недоброе утро. Обстрелы города продолжаются", - написал он.

Ляхов сообщил, что россияне ударили по химическому техникуму. В результате обстрела жертв нет.

"Это еще раз заставляет акцентировать на эвакуации. Не ждите, когда разрушенным окажется именно ваш дом. Уезжайте сейчас!", - заявил мэр Славянска.

Напомним, ночью оккупанты обстреливали Днепропетровскую область девять раз.

Кроме того, прошлой ночью россияне также массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попали четыре района - Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.