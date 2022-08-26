Війська РФ обстріляли Слов'янськ: влада закликає жителів евакуюватися

"У Слов'янську знову недобрий ранок. Обстріли міста тривають", - написав він.

Ляхов повідомив, що росіяни вдарили по хімічному технікуму. В результаті обстрілу жертв немає.

"Це ще раз змушує акцентувати на евакуації. Не чекайте, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок. Їдьте зараз!", - заявив мер Слов'янська.

Нагадаємо, вночі окупанти обстрілювали Дніпропетровську область дев'ять разів.

Крім того, минулої ночі росіяни також масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапили чотири райони - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький і Дніпровський.