RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ обстріляли Слов'янськ: влада закликає жителів евакуюватися

Фото: війська РФ обстріляли Слов'янськ (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Валерія Поліщук

У раніше ранок п'ятниці, 26 серпня, місто Слов'янськ Донецької області потрапило під обстріл російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Слов'янська Вадима Ляха в Facebook.

"У Слов'янську знову недобрий ранок. Обстріли міста тривають", - написав він.

Ляхов повідомив, що росіяни вдарили по хімічному технікуму. В результаті обстрілу жертв немає.

"Це ще раз змушує акцентувати на евакуації. Не чекайте, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок. Їдьте зараз!", - заявив мер Слов'янська.

Нагадаємо, вночі окупанти обстрілювали Дніпропетровську область дев'ять разів.

Крім того, минулої ночі росіяни також масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапили чотири райони - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький і Дніпровський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України