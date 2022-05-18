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Войска РФ обстреляли школу в Донецкой области фосфорными боеприпасами

Фото: Войска РФ обстреляли школу в Донецкой области фосфорными боеприпасами (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска обстреляли школу в Авдеевке фосфорными боеприпасами. Здание учебного заведения полностью уничтожено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

"Россияне уничтожили в Донецкой области еще одно учебное заведение - Авдеевскую школу №1. Сегодня ночью российская армия обстреляла ее запретными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла", - написал он.

Происшествие обошлось без потерь. На момент обстрела в здании школы находились дежурны и их удалось спасти.

"До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь одни руины", - подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что в здании школы не было ни одного военного и техники.

Фото: Войска РФ обстреляли школу в Донецкой области фосфорными боеприпасами (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Отметим, населенные пункты Донбасса ежедневно подвергаются обстрелам со стороны оккупантом. Противник также наносит удары по эвакуационному транспорту. Вчера из Северодонецка и Лисичанска вывезли 33 человека. По дороге автобус попал под огонь российских "Градов".

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