Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области: зафиксировано 14 прилетов

Российские войска утром 2 августа нанесли минометный удар по трем общинам в Сумской области. Всего было зафиксировано 14 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ночь в Сумской области была тихой. А утро снова началось с минометных обстрелов. Трижды за утро россияне открыли огонь по Эсманской, Середино-Будской и Юнаковской общинам. Все обстрелы начались около семи утра. Всего 14 прилетов", - сообщил он.

Напомним, российская армия в ночь на 2 августа обстреляла Днепропетровскую область. Под ударами были Синельниковский и Криворожский районы.

Кроме того, этой ночью мощные взрывы прогремели в Николаеве. По предварительным данным, один человек получил ранения.

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