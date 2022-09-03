Войска РФ обстреляли Николаевскую область: погиб ребенок, есть раненые

В субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Висунску, в результате чего погиб ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
По данным следователей, россияне днем обстреляли Березнеговатскую объединенную территориальную общину из РСЗО с применением запрещенных кассетных боеприпасов.
"В результате вражеского обстрела погиб 8-летний мальчик, пять местных жителей получили ранения, среди которых трое детей. Повреждены частные жилые дома", - говорится в сообщении.
По информации от прокуратуры, на территории села Висунск нет никаких военных объектов.
Напомним, что оккупанты обстреляли Зеленодольск вследствие чего погиб ребенок, есть раненые.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.