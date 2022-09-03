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Войска РФ обстреляли Николаевскую область: погиб ребенок, есть раненые

Фото: Войска РФ обстреляли Николаевскую область: погиб ребенок, есть раненые (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Висунску, в результате чего погиб ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

По данным следователей, россияне днем обстреляли Березнеговатскую объединенную территориальную общину из РСЗО с применением запрещенных кассетных боеприпасов.

"В результате вражеского обстрела погиб 8-летний мальчик, пять местных жителей получили ранения, среди которых трое детей. Повреждены частные жилые дома", - говорится в сообщении.

По информации от прокуратуры, на территории села Висунск нет никаких военных объектов.

Напомним, что оккупанты обстреляли Зеленодольск вследствие чего погиб ребенок, есть раненые.

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