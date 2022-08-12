Войска РФ снова обстреляли Марганец

Жителей призвали оставаться в укрытиях.

"Марганец. Снова. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска сегодня ночью массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под атаки попал, в частности, Никопольский район, где было 120 "прилетов" и еще ряд районов.

Ранее оккупанты открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атаки врага погибли 11 человек, еще 13 - пострадали.

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