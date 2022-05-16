Войска РФ обстреляли Лисичанск и Северодонецк: в ряде зданий вспыхнули пожары

В понедельник, 16 мая, оккупанты обстреляли Северодонецк и Лисичанск из артиллерии. Снаряды попали в жилые районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

Гайдай рассказал, что по Северодонецку были нанесены очень мощные удары. Количество поврежденных домов еще выясняют. Спасатели ликвидировали пожар в здании склада местного научно-производственного объединения.

При этом в Лисичанске в результате обстрелов врага начался пожар в одном из жилых районов города. ГСЧС работает на месте.

Обстрелы Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)