Війська РФ обстріляли Лисичанськ та Сєверодонецьк: у низці будівель спалахнули пожежі

У понеділок, 16 травня, окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ з артилерії. Снаряди потрапили у житлові райони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Гайдай розповів, що по Сєвєродонецьку було завдано дуже потужних ударів. Кількість ушкоджених будинків ще з'ясовують. Рятувальники ліквідували пожежу у будівлі складу місцевого науково-виробничого об'єднання.
При цьому в Лисичанську внаслідок обстрілу ворога почалася пожежа в одному з житлових районів міста. ДСНС працює на місці.
Нагадаємо, Сєверодонецьк Луганської області зазнає обстрілу ворожої артилерії вже третю добу. У суботу, 14 травня, снаряди окупантів потрапили в один із житлових будинків міста, двоє людей загинули.
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