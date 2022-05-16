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Війська РФ обстріляли Лисичанськ та Сєверодонецьк: у низці будівель спалахнули пожежі

Фото: голова Луганської ОВ Сергій Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 16 травня, окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ з артилерії. Снаряди потрапили у житлові райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Гайдай розповів, що по Сєвєродонецьку було завдано дуже потужних ударів. Кількість ушкоджених будинків ще з'ясовують. Рятувальники ліквідували пожежу у будівлі складу місцевого науково-виробничого об'єднання.

При цьому в Лисичанську внаслідок обстрілу ворога почалася пожежа в одному з житлових районів міста. ДСНС працює на місці.

Обстріли Луганської області (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, Сєверодонецьк Луганської області зазнає обстрілу ворожої артилерії вже третю добу. У суботу, 14 травня, снаряди окупантів потрапили в один із житлових будинків міста, двоє людей загинули.

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