ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома

Новина українською →
Днепропетровская область, Воскресенье 03 июля 2022 15:26
Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома Фото: Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска обстреляли Зеленодольск Днепропетровской области. В результате несколько жилых домов разрушено, а также спортивный комплекс и хозяйственные постройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Facebook.

На месте попадания снаряда осталась воронка.

"Ее диаметр 12 м, глубина 5 метров. Безопасные обломки, найденные спасателями рядом, переданы для идентификации", - говорится в сообщении.

В дачном массиве в результате обстрела разрушены три дома и две хозяйственные постройки, еще один дом и две постройки повреждены.

"Задел и спортивный комплекс. Там разбита кровля склада, выбиты окна спортивного зала", - говорится в сообщении.

В результате обстрела люди не пострадали.

Напомним, ранее россияне нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.

Кроме того, в апреле в результате вражеского ракетного удара была уничтожена железнодорожная станция Павлоград II.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта