Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома

Российские оккупационные войска обстреляли Зеленодольск Днепропетровской области. В результате несколько жилых домов разрушено, а также спортивный комплекс и хозяйственные постройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Facebook .

На месте попадания снаряда осталась воронка.

"Ее диаметр 12 м, глубина 5 метров. Безопасные обломки, найденные спасателями рядом, переданы для идентификации", - говорится в сообщении.

В дачном массиве в результате обстрела разрушены три дома и две хозяйственные постройки, еще один дом и две постройки повреждены.

"Задел и спортивный комплекс. Там разбита кровля склада, выбиты окна спортивного зала", - говорится в сообщении.

В результате обстрела люди не пострадали.