Войска РФ обстреляли четыре громады Сумской области: поврежден дом, возник пожар

Оккупанты в течение дня обстреляли четыре громады Сумской области. В результате поврежден жилой дом, в одном из строений возник пожар.

В Шалыгинской громаде с десяти утра начался минометный обстрел, зафиксировано 14 выстрелов, после обеда – еще четыре минометных "прихода". В Белопольской громаде зафиксировано за день около 20 прилетов мин.

Оккупанты также обстреляли Зноб-Новгородскую громаду из ствольной артиллерии, всего было 13 прилетов. По Краснопольской громаде в шесть вечера российские войска выпустили два залпа из реактивных систем залпового огня, а также пять мин. Как следствие – попадание по жилому дому, также в результате удара загорелось хозяйственное строение. К счастью, люди не пострадали.