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Войска РФ обстреляли Ахтырский район из тяжелой артиллерии запрещенными снарядами, - глава ОВА

Фото: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий (everyday.sumy)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска обстреляли несколько общин в Ахтырском районе Сумской области из тяжелой артиллерии, используя запрещенные снаряды. Такая атака врага по территории региона стала первой за десять дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"К сожалению, сегодня (14 апреля, - Ред.) российские террористические фашистские войска за последние 10 дней впервые обстреляли территорию Сумской области. Они лупили по Ахтырскому району. Это Великописаревская община, это село Поповка", - говорится в обращении чиновника.

Живицкий уточнил, что оккупанты применили при обстрелах тяжелую артиллерию с запрещенными международными правилами снарядами.

По словам главы ОВА, в указанных населенных пунктах были повреждены частные дома. Атака была совершена с территории РФ.

Ранее сообщалось, что в Сумской области российские оккупанты убили более 100 мирных жителей.

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Сумская областьАхтыркаВойна России против Украины