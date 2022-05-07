Войска РФ обстреливают Изюм из "Ураганов" кассетными снарядами, лживо обвиняя ВСУ, - горсовет

Так, для развенчания очередного фейка чиновник привел основные технические характеристики РСЗО "Ураган", а также обратил внимание на географию военных действий на Изюмском направлении.

"Теперь открываем карту и смотрим ближайшие населенные пункты в Изюм, откуда потенциально ВСУ могли нанести удар с РСЗО "Ураган" с максимальной дальностью стрельбы 36 км. Также учитываем, что данный вид оружия применяются с глубоко тыла, поскольку из-за своих больших габаритов и небольшой маневренности, является легкой целью для противника", - отмечает Стрельник.

Так, прямое расстояние получается:

Славянск-Изюм (не менее 50 км),

Барвенково-Изюм (не менее 45 км),

Святогорск-Изюм (не менее 40 км),

Петровское-Изюм (не менее 40 км).

В Изюмском горсовете развенчали фейк российских пропагандистов об обстрелах города из "Ураганов" (фото: скрин facebook.com/max.strel.9)

"Поэтому очевидно, что ВСУ просто технически не могли обстрелять Изюм кассетными бомбами. Не говоря уже о том, что реальной причины для нанесения таких ударов нет, о чем опять же заявляют сами российские пропагандисты. В этой связи мы можем утверждать, что город действительно обстреливают сами россияне", - указывает представитель Изюмского горсовета.

Стрельник также выразил искренние соболезнования семье погибших жителей оккупированного рашистами города.

"Виновные в этих военных преступлениях обязательно будут наказаны, в том числе, российские пропагандисты, распространяющие откровенную ложь об Изюме и оправдывающие военную агрессию российских оккупантов. Не доверяйте российской пропаганде. Никогда!" - подчеркивает он.