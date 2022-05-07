Війська РФ обстрілюють Ізюм з "Ураганів" касетними снарядами, брехливо звинувачуючи ЗСУ, - міськрада

Так, для розвінчання чергового фейку чиновник навів основні технічні характеристики РСЗВ "Ураган", а також звернув увагу на географію військових дій на Ізюмському напрямку.

"Тепер відкриваємо карту і дивимося найближчі населені пункти до Ізюма, звідки потенційно ЗСУ могли завдати удар з РСЗВ "Ураган" з максимальною дальністю стрільби 36 км. Також враховуємо, що даний вид зброї застосовуються з глибоко тилу, оскільки через свої великі габарити і невелику маневреність, є легкою ціллю для противника", - зазначає Стрельник.

Так, пряма відстань виходить:

Слов'янськ-Ізюм (не менше 50 км),

Барвінкове-Ізюм (не менше 45 км),

Святогірськ-Ізюм (не менше 40 км),

Петрівське-Ізюм (не менше 40 км).

В Ізюмській міськраді розвінчали фейк російських пропагандистів про обстріли міста з "Ураганів" (фото: скрін facebook.com/max.strel.9)

"Тож, очевидним є, що ЗСУ просто технічно не могли обстріляти Ізюм касетними бомбами. Не говорячи вже про те, що реальної причини для нанесення таких ударів немає, про що, знову ж таки, заявляють самі російські пропагандисти. У зв'язку з цим, ми можемо стверджувати, що місто насправді обстрілюють самі росіяни", - вказує представник Ізюмської міськради.

Стрельник також висловив щирі співчуття родині загиблих жителів окупованого рашистами міста.

"Винні у цих воєнних злочинах обов’язково будуть покарані, в тому числі, російські пропагандисти, які розповсюджують відверту брехню про Ізюм і виправдовують військову агресію російських окупантів. Не довіряйте російській пропаганді. Ніколи!" - наголошує він.